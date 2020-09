Brent-Rohöl zieht deutlich an - Schwacher US-Dollar stützt

Anzeige

London 31.08.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Montag fester und werden nach oben getrieben von der Abwertung des US-Dollars, sowie den jüngsten Konjunkturdaten aus China. Der schwere Hurricane im Golf von Mexiko ist schon wieder vergessen.



Die Ausweitung der ultralockeren Geldpolitik in den USA und der schwächere US-Dollar schüren bei den Marktteilnehmern die vorsichtige Hoffnung, dass es für die Ölnachfrage wieder stärker nach oben gehen könnte. Die Ölpreise steigen am Montag deutlich, während unter anderem der US-Dollar verliert.