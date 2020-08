In den letzten Handelstagen verstand es die Aktie weiterhin, den genannten Unterstützungsbereich erfolgreich zu verteidigen. Damit bleibt die Aktie im Spiel. Die Situation im Cannabis-Sektor bleibt hingegen weiterhin herausfordernd. Auch aus charttechnischer Sicht ist die „Kuh noch nicht vom Eis“.

Der obere Chart zeigt, dass sich der Kursverlauf zuletzt in einer engen Range zwischen 6,2 CAD auf der Oberseite sowie 5,8 CAD auf der Unterseite abspielte. Die Seitwärtsbewegung in den vergleichsweise engen Grenzen verspricht Spannung und könnte in einem dynamischen Ausbruchsversuch münden. Insofern ist Obacht geboten, sollte es entweder über die 6,2 CAD gehen oder aber unter die 5,8 CAD.

Prekär würde es werden, sollte es unter die 5,8 CAD gehen. Dann stünden sofort die 5,4 CAD zur Disposition. Ein aufwärtsgerichteter Ausbruch über die 6,2 CAD wäre hingegen ein erstes Zeichen der Entspannung. Letztendlich muss es dann aber weiter über die 7,0 CAD gehen, um tatsächlich eine nachhaltige Entlastung herbeizuführen.

Kurzum: Die Lage bleibt angespannt. Auf der Unterseite droht weiterhin Ungemach. Insofern bleibt es für die Aktie die zentrale Aufgabe, die Zone 6,0 / 5,4 CAD erfolgreich zu verteidigen. Idealerweise halten nun bereits die 5,8 CAD. Spannend dürfte es werden, sollte die Aktie erneut über die 6,2 CAD ausbrechen können. Kann sie in diesem entscheidenden Moment nachsetzen und die Aufwärtsbewegung über die 7,0 CAD ziehen?