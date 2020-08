IPO - Ant Group vor dem Blockbuster IPO

Die Ant Group, eine Tochterfirma von Alibaba, steht kurz davor, den möglicherweise größten Börsengang aller Zeiten durchzuführen, indem man gleichzeitig in Hongkong und Shanghai an die Börse geht. Läuft alles nach Plan, könnte das Unternehmen auf eine Börsenbewertung von 225 Milliarden Dollar kommen, was die Ant Group zum viertgrößten Finanzunternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung machen würde. Der Börsengang wird viele Menschen sehr reich machen und Jack Ma den Gründer von Alibaba noch reicher. Er hält 50,52 % der Stimmrechte an der Ant Group. Jack Ma erklärte,er wolle in Zukunft seinen Anteil auf ca. 8,8 % reduzieren.

Ant Group Börsengang



Das Unternehmen, das 2011 aus einer Abspaltung des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba hervorgegangen ist, hat den chinesischen Zahlungsverkehrsmarkt durch seine allgegenwärtige Alipay-App neu definiert und dominiert ihn seither. Die Ant Group betreibt noch weitere Plattformen wie die Zins- und Sparapp Yu'ebao und die Verbraucherkreditplattformen Huabei und Jiebei.

Die Ambitionen des Unternehmens mit Sitz in Hangzhou, einer weitläufigen Metropole südlich von Shanghai, gehen weit über den Finanzbereich hinaus. Hier ein kleiner Überblick über die Geschäftsbereiche und die Herausforderungen, denen sich das Unternehmen gegenüber sieht.

Alipay: Die Cash-Maschine

Die weltweit größte digitale Zahlungsplattform wurde 2004 als Treuhandservice für Alibaba eingerichtet, um Transaktionen auf der E-Commerce-Website abzuwickeln. Für Verbraucher, die bei ihren Online-Zahlungen mehr Sicherheit wollten, war der Service ein Hit und verbreitete sich schnell auf andere Plattformen.

Die mobile Version von Alipay, welche 2009 eingeführt wurde, hatte einst einen Marktanteil in China von über 75 %. Durch den Wettbewerb mit WeChat Pay von Tencent ist dieser Marktanteil über die Jahre auf etwa 55 % gesunken.

Alipay hat 711 Millionen aktive Nutzer, vor allem in China, die mit der App alles bestellen, wozu einem gerade danach ist. Von einem schnellen Kaffee bis hin zu Immobilien kaufen die Chinesen alles Online. Alipay ist aber nicht mehr der einzige Umsatzbringer für Ant. Betrug der Umsatzanteil von Alipay vor 2 Jahren noch knapp 50 % der Umsätze von der Ant Group, ist dieser in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 36% zurückgegangen. Heute ist die Ant Group wesentlich diversifizierter, als zu Beginn seiner Tätigkeit und nicht mehr ausschließlich von Alipay abhängig.