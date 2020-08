Die Analysten von Independent Research starten die Beobachtung der Aktien von Delivery Hero. Das Papier ist vor wenigen Tagen neu in den DAX aufgenommen worden, dort folgte man den Aktien der insolventen Wirecard.Die Gesellschaft will weiter wachsen, setzt dabei auch verstärkt auf den Bereich Q-Commerce. Das wird neue und hohe Investitionen erfordern. Aus Sicht der Experten ist dies jedoch zwingend und sinnvoll. Allerdings wird so ...