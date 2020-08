Top News des Tages – Bosch, dynaCERT Inc., Knorr-Bremse, Desert Gold, Nel ASA, Barrick Gold und Berkshire Hathaway

Die Börse ist schnelllebig und heute gehypte Branchen, können morgen schon wieder „out“ und„Schnee von gestern“ sein. Der Umbau ganzer Industrien und Volkswirtschaften funktioniert jedoch nicht so schnell, wie sich manche Herren und Damen in Davos beim World Economic Forum oder in Brüssel vorstellen. Schon gar nicht per „Par Ordre Du Mufti“ und mit dem Versuch der Umgehung aller marktwirtschaftlichen und demokratischen Grundprinzipien. Schauen wir daher nun auf die Fokus-Branchen Edelmetalle und Wasserstoff mit den jeweiligen heutigen Top-News der Aktien, die davon am stärksten profitieren sollten.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de