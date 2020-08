In der betreffenden Kommentierung vom 29.07. hieß es unter anderem „[…] In einer ersten Reaktion auf die starken Daten schoss die Aktie auf knapp 167 US-Dollar, kommt nun allerdings ein wenig zurück. Das satte Tagesplus führte auch dazu, dass es der Aktie gelang, den massiven Widerstand bei 150,0 US-Dollar zu pulverisieren. Damit ist der Weg nun auf der Oberseite frei. Die Tür steht sozusagen offen. Die knackige Zwischenrally könnte nun natürlich Gewinnmitnahmen provozieren. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 150,0 US-Dollar abspielen würden. Sollte es darunter gehen, würde sich das Kaufsignal wieder neutralisieren. Sollte es in der aktuellen Konstellation sogar unter die 140,0 US-Dollar gehen, muss die Lage insgesamt neu bewertet werden.“

In der Folgezeit dehnte die Aktie die Aufwärtsbewegung noch bis auf knapp 176 US-Dollar aus, ehe in der vergangenen Woche dann doch stärkere Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit aktuell knapp 168 US-Dollar (per Schlusskurs 28.08.) sehen wir die Aktie aber weiterhin in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Zuletzt hatten sich die 160,0 US-Dollar als Unterstützung etablieren können. Insofern stellen sie aktuell die erste „Verteidigungslinie“ gegen etwaige Rücksetzer dar. Nach wie vor gilt es, Rücksetzer unter die 150,0 US-Dollar zu vermeiden. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Die Aktie muss über die 176 US-Dollar, um das Rallyszenario zu reaktivieren. Der intakte und mittlerweile stark ausgebaute Aufwärtstrend weckt diesbezüglich Hoffnungen…

Kurzum: Die Aktie zählt aktuell unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten zu den interessanteren Aktien im Sektor. Wichtig bleibt, dass sich Rücksetzer weiterhin oberhalb von 150,0 US-Dollar abspielen, idealerweise oberhalb von 160 US-Dollar.