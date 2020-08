NEW YORK (dpa-AFX) - Lustlos haben sich Anleger zu Beginn der neuen Börsenwoche gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag im frühen Handel in neuer Zusammensetzung um 0,40 Prozent auf 28 539 Punkte nach. Am Freitag war das Börsenbarometer noch auf den höchsten Stand seit dem Beginn des weltweiten Corona-Crash geklettert, doch nun zeigten die Kurse Ermüdungserscheinungen. Im Monat August ist für den Dow indes ein Plus von acht Prozent aufgelaufen.

Der marktbreite S&P 500 rückte unmittelbar zum Handelsbeginn auf ein neues Rekordhoch vor, zuletzt gab der Index jedoch um 0,03 Prozent auf 3507 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg dagegen um 0,40 Prozent auf 12 044 Punkte und erreichte ebenfalls einen weiteren historischen Höchststand./bek/he