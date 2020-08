Philips will Intact Vascular aus den USA übernehmen. Der Kaufpreis liegt bei 234 Millionen Euro in bar. Weitere Zahlungen über 72 Millionen Euro sind möglich. Das Unternehmen entwickelt Geräte für Gefäßeingriffe, dabei geht es um das minimal-invasive Verfahren. So kann Philips sein Produktportfolio erweitern. Für Philips ist der Kauf finanziell machbar. Die liquiden Mittel liegen bei 2,29 Milliarden Euro.Die Analysten von ...