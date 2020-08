Trotz guter Wirtschaftsdaten konnte sich der Deutsche Aktienindex heute nicht aus seiner Lethargie der vergangenen Handelstage lösen. Erneut wurde eine freundliche Eröffnung am Morgen von den Anlegern nicht genutzt, um den Markt in eine komfortable Distanz zur 13.000er Marke zu bringen. Stattdessen kam es erneut zum Test der mittlerweile berüchtigten psychologischen Barriere.

Mit einem Monatsgewinn im August von 6,5 Prozent knüpft der DAX dennoch an seine beispiellose Aufholjagd nach dem Corona-Crash an. Mittlerweile konnte der Index seit dem Tiefpunkt des Crashs am 19. März um rund 64 Prozent zulegen.



Heute stehen in New York ein weiteres Mal die beiden Top-Performer Tesla und Apple im Fokus. Die angekündigten Aktiensplits wurden vollzogen. Beide Werte notieren auch nach dem Split dick im Plus und treiben die Wall Street weiter an. Ob sich die Mühe der Bullen allerdings lohnt und das Ackern für einen neuerlichen Ausbruch reicht, werden die heißen Herbstbörsenmonate unter anderem mit der anstehenden US-Präsidentschaftswahl zeigen.