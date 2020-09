31.08.2020 / 18:35 CET/CEST

Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 27. Juli 2020 für Mittwoch, den 2. September 2020, 10.00 Uhr MESZ, einberufene ordentliche Hauptversammlung der artnet AG wird hiermit abgesagt. Die im Bundesanzeiger am 27. Juli 2020 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos.



Der Alleinvorstand der artnet AG wird aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sein, an der ordentlichen Hauptversammlung am 2. September 2020 teilzunehmen. Die ordentliche Hauptversammlung muss daher abgesagt und neu angesetzt werden. Der neue Termin für die Hauptversammlung wird in Kürze bekanntgegeben.



Moritz Bauer

