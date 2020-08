Bei der Hauptversammlung von Lloyd Fonds ging es heute um die Wahl der Aufsichtsräte. Die Aktionäre haben Jörg Ohlsen und Peter Zahn in das Gremium gewählt. Einem Gewinnabführungsvertrag zwischen Lloyd Fonds und SPSW Capital haben die Aktionäre mit einer Mehrheit von 87 Prozent zugestimmt.CEO Achim Plate kündigt auf der Hauptversammlung die erste, durch digitale Mischfonds gesteuerte Rentenversicherung in Deutschland an. ...