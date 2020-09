Curevac, Tesla Apple – bitte unbedingt beachten

Volatilität ist DER Motor in ihrem Depot. Dieser Satz wird häufig gennant, aber was steckt dahinter? Darauf geht Daniel unten im Video ausführlich ein. Denn in den USA klettern derzeit die Kurse von Rekord zu Rekord und gleichzeitig erwarten die Märkte relativ hohe Schwankungen in der Zukunft. Ausgedrückt wird dies durch einen VIX über 20. Dazu auch die Grafik, die es im Börsendienst ebenfalls gab. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie die Volatilität gewinnbringend einsetzten können, ist vielleicht unser Advanced-Trainingstag etwas für Sie. Hier besprechen wir am 12.09. einen ganzen Tag lang Profi-Strategien. Wir starten in dieser Woche mit einem Basis-Modul. Informationen zu beiden Terminen findet ihr hier: https://feingold-academy.com/

Liebe Abonnenten,