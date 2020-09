Der Langfristchart beim Soja Future offenbart seit nunmehr 2018 einen Abwärtstrend, dieser reichte bis April dieses Jahres auf 808,25 US-Cent abwärts. Erst in diesem Bereich konnte unter hoher Volatilität ein Boden ausgebildet werden, der im weiteren Verlauf Anfang Juni zu einem untergeordneten Kaufsignal mit einem Ziel um 904 US-Cent geführt hatte. Dieses Niveau wurde aber schon wieder unlängst verlassen, nachdem der Sojapreis in den letzten Wochen massiv an Wert zugelegt hatte und über die Marke von 950 US-Cent gesprungen ist. Weiteres Kurspotenzial ist noch vorhanden, allerdings dürfte das mittelfristige Widerstandsband aus 2018/2019 Soja an dieser Stelle wieder ausbremsen. Bis dahin allerdings könnten sich eine hochgehebelte Long-Position durchaus noch lohnen.

Hürde aus 2018/2019 im Fokus

Aus dem Stand heraus sind weitere Kursgewinne zunächst an 964, darüber sogar in den Bereich von rund 980 US-Cent für den Soja Future durchaus ableitbar. Bestehende Long-Positionen sollten an dieser Stelle jedoch enger abgesichert werden oder aber über eine Teilrealisierung in dem Bereich von 980 US-Cent nachgedacht werden. Wer sich noch auf die Seite der Bullen über ein hochgehebeltes Zertifikat schlagen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP67JD tun. Bärische Signale für den Soja Future treten allerdings erst unterhalb von 905 US-Cent auf, in diesem Fall müssten Abschläge in den Bereich der Augusttiefs um 865 US-Cent zwingend einkalkuliert werden.