FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag zum Start in den September zulegen und im Bereich der 13 000-Punkte-Marke bleiben. So signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,65 Prozent auf 13 030 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,3 Prozent höher erwartet.

Zu Wochenbeginn hatte der Dax unter 13 000 Punkten etwas schwächer geschlossen, im tendenziell eigentlich eher trägen Börsenmonat August aber insgesamt stark abgeschnitten.