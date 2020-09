Marktkommentar: EURUSD nähert sich der 1,20er-Marke

Der S&P 500 verzeichnet im August die längste monatliche Gewinnserie seit 2018.

Am Dienstag können die Futures die Verluste der gestrigen Sitzung ausgleichen und versuchen, die Marke von 3.500 Punkten zurückzugewinnen. Die Wahl zum 59. Präsidenten der Vereinigten Staaten rückt immer näher und JPMorgan sagt, dass die Chancen auf einen Sieg von Donald Trump steigen. Bidens abnehmender Vorsprung in den Umfragen weckt Erinnerungen an die Wahlen von 2016. Damals galt Hillary Clinton als klare Favoritin.

EURUSD brach am Montag nach oben aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange (1,17 bis 1,19) aus und legte im August den vierten Monat in Folge zu. Am Dienstag nähert sich das Paar dem nächsten wichtigen Widerstand bei 1,20 und notiert auf dem höchsten Stand seit Ende April 2018. Die Hochs vom August, die in einem Bereich zwischen 1,1950 und 1,1970 zu finden sind, stellen die wichtigste Unterstützung dar.

Der DE30 konnte am Montag seine anfänglichen Gewinne nicht halten und schloss unterhalb von 13.000 Punkten. Am Dienstag sorgt der Anstieg im vorbörslichen Handel für eine gewisse Erleichterung, da der Kurs wieder über die psychologisch wichtige Marke gebracht werden kann. Doch der Spielraum für tiefere Rückgänge, ohne dabei den übergeordneten Trend zu gefährden, ist gering.



