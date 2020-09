TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Dienstag lethargisch gezeigt. Nach den jüngsten Gewinnen wollten sich die Anleger offenbar nicht klar positionieren. So hatte etwa der japanische Nikkei-225 -Index für den August ein sattes Plus von sechseinhalb Prozent verbucht.

Trotz erneut erfreulicher Wirtschaftsdaten schaffte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen am Dienstag nur einen Kursanstieg von 0,01 Prozent auf 4816,79 Punkte. Ähnlich sah es beim Hongkonger Hang-Seng-Index aus, der prozentual unverändert bei 25 176,18 Punkten stagnierte.