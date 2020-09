Antworten auf fünf wichtige Anlegerfragen zu China

Wird China eine „V-förmige“ Konjunkturerholung erleben?

Wir stehen erst am Beginn einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herkulesaufgabe. Die Regierungen weltweit sehen sich mit dem Problem konfrontiert, die Wirtschaft einerseits schnell genug wieder zu öffnen, um eine Erholung zu unterstützen, aber andererseits den Lockdown nicht zu rasch zu lockern, um das Aufkommen neuer Infektionswellen zu vermeiden – ein Drahtseilakt. Insbesondere aber hat die Pandemie verdeutlicht, wie unterschiedlich die einzelnen Länder gerüstet sind, diese Krise zu bewältigen und ihr Ausmaß einzudämmen, ehe die Erholung wieder einsetzen kann. „First in, first out“, so lässt sich die Situation der chinesischen Wirtschaft beschreiben, weshalb die Chancen auf eine „V“-förmige Erholung eigentlich nicht schlecht stehen sollten, d. h. die Konjunktur könnte wieder an die Situation vor Pandemiebeginn anknüpfen. Tatsächlich wies China für das zweite Quartal eine sehr starke BIP-Entwicklung aus, und die Wirtschaftsaktivität erreichte wieder das Niveau des vierten Quartals des Vorjahres. Der jüngste Virus-Neuausbruch in Peking deutet jedoch darauf hin, dass die Erholung möglicherweise nur schrittweise vorangeht, und die erneute Einführung von Eindämmungsmaßnahmen dämpfen sowohl den Konsum als auch das Vertrauen. Insgesamt rechnen wir mit einer eher verhaltenen Konsumbereitschaft der Haushalte, was den Aufschwung in China beeinträchtigt und die Chance auf eine vollständige Erholung mindern dürfte. Auch die Intensivierung der Spannungen zwischen den USA und China könnte sich negativ auf Chinas langfristige Wachstumsaussichten auswirken, und eher auf eine umgekehrte „J“-förmige als eine „V“-förmige Erholung schließen lassen.

Wie werden die Märkte darauf reagieren, dass China für dieses Jahr keine BIP-Wachstumsprognose veröffentlicht?