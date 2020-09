Fünf-Sterne-Fonds DWS Dynamic Opportunities knackt die Zwei-Milliarden-Euro-Marke

Trotz der bis Mitte März durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Marktverwerfungen haben Anleger Fondsmanager Christoph Schmidt in diesem Jahr bereits knapp 400 Millionen Euro (1) neue Gelder anvertraut. Im vergangenen Jahr belief sich das Nettomittelaufkommen auf mehr als 750 Millionen Euro.

In dieser Entwicklung spiegelt sich die auch unter historisch schwierigen Marktbedingungen unverändert überdurchschnittliche Wertentwicklung wider. In den ersten sieben Monaten 2020 beispielsweise schnitt der Fonds besser ab als 80 Prozent der Wettbewerber in der Vergleichsgruppe der dynamischen Mischfonds (2).