Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch ("MAR")



DIC Asset AG: Begebung einer neuen Unternehmensanleihe beabsichtigt

Frankfurt, 01. September 2020 - Der Vorstand der DIC Asset AG (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, vorbehaltlich der Marktbedingungen eine mit einem Rating versehene (mit einem erwarteten Instrument-Rating durch S&P von "BBB-"), unbesicherte und festverzinsliche Benchmark-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 500 Mio. zu begeben und hat zu diesem Zweck ein Bankenkonsortium beauftragt, in den nächsten Tagen eine Roadshow mit institutionellen Investoren zu arrangieren. Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten und für mögliche zukünftige Akquisitionen verwendet werden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Gesellschaft, vorbehaltlich einer erfolgreichen Anleiheemission, ihr Kündigungsrecht unter den 3,25% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2022 (ISIN DE000A2GSCV5) mit einem ausstehenden Nennbetrag von rund EUR 180 Mio. auszuüben und sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen. Sollte die Gesellschaft von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen, wird eine entsprechende Kündigungserklärung gemäß den Anleihebedingungen veröffentlicht werden.

WICHTIGER HINWEIS:

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen öffentlich angeboten werden, die den Emittenten der Wertpapiere verpflichten würden, Prospekte oder Angebotsunterlagen zu den Wertpapieren in der entsprechenden Rechtsordnung zu erstellen oder zu registrieren.



Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S.