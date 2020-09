Knaus Tabbert plant den Börsengang. Die Erstnotiz soll im Prime Standard in Frankfurt erfolgen. Die Altaktionäre HTP Investments 1 BV, Catalina Capital Partners B.V. und Palatium Beteiligungsgesellschaft mbH wollen Aktien abgeben. Es soll auch eine Kapitalerhöhung geben. So sollen 20 Millionen Euro in die Kasse kommen. Der Streubesitz nach dem IPO soll bei rund 50 Prozent liegen.Wolfgang Speck, Vorstandsvorsitzender von Knaus ...