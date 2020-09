Dax Index – Bullen kontern

Das Ende der Sommermonate, das Ende der Sommerferien und die Rückkehr in die Schule machten den September zu einem wichtigen Börsenmonat. Nach dem amerikanischen Labour Day am 07.September kehren die großen Fondsmanager an ihren Arbeitsplatz zurück und beginnen mit dem finalem Check des Portfolios vor dem Jahresende. Eine Art Frühjahrsputz. Seit 1950 ist der September der Monat mit der schlechtesten Performance des Jahres für den Dow-Jones-Index, den S&P 500 und den Nasdaq-Index.

Die starken Kräfte in einem Wahljahr tragen wenig dazu bei, die schwache Gesamtleistung vom September zu verbessern. Die Börsenperformance im September hat sich in Wahljahren zwar leicht verbessert, aber sie ist immer noch fast durchweg negativ.Wie sich der September in diesem bereits verückten Jahr 2020 zeigt bleibt spannend.