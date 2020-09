Rocket Internet will sich von der Börse zurück ziehen. Mit einem Rückkaufangebot in Höhe von 18,57 Euro je Aktie der Rocket Internet SE will man dies vorbereiten: „Das Angebot soll den Widerruf der Zulassung der Rocket Internet-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 BörsG vorbereiten”, meldet das Berliner Unternehmen. Dabei zahlt man allerdings nur den gesetzlichen ...