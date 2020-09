DE30: Deutschland hebt BIP-Prognose für 2020 an

++ Bundesregierung passt BIP-Prognosen für 2020 und 2021 an ++ DE30 prallt von der 13.000-Punkte-Marke ab ++ Daimler (DAI.DE) wird 1.200 Elektro-Lieferwagen an Amazon liefern ++



Der europäische Markt eröffnete heute höher und konnte die Gewinne in den ersten Handelsstunden halten. Am britischen Markt ist eine Schwäche zu erkennen, aber man sollte bedenken, dass die britischen Börsen gestern geschlossen blieben, sodass wir möglicherweise eine „Aufholbewegung" beobachten.



Bundesregierung revidierte BIP-Prognosen für 2020 und 2021

Die Bundesregierung hat heute um 11:00 Uhr ihre aktualisierten Prognosen zum Wirtschaftswachstum veröffentlicht. Die deutschen Behörden erwarten einen Rückgang von 5,8% im Jahr 2020, gegenüber einem Rückgang von 6,3% im April. Allerdings wurde die Wachstumsprognose für 2021 von 5,2% im April auf 4,4% gesenkt. Der private Konsum wird 2020 voraussichtlich um 6,9% zurückgehen, bevor er 2021 um 4,7% ansteigt. Die Exporte werden 2020 um 12,1% zurückgehen und 2021 um 8,8% steigen. Wirtschaftsminister Altmaier sagte, er rechne nicht mit einem weiteren Coronavirus-Lockdown, der dem von März bis April 2020 ähnlich sein werde.

Quelle: xStation 5

Die Rallye beim DE30 verlor an Fahrt und der Index begann zu fallen. Ein klarer Abwärtstrendkanal ist im H1-Chart zu erkennen, und der DE30 scheiterte zu Beginn der heutigen Sitzung, die Obergrenze zu überschreiten (siehe Kreis). Es folgte eine Abwärtsbewegung, aber der Index fand Unterstützung bei 13.000 Punkten: Ein Niveau, das durch frühere Kursreaktionen sowie die 200-Stunden-Linie gekennzeichnet ist (violette Linie). Sollte es im späteren Tagesverlauf zu einer Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung kommen, könnte der Index die Zone bei 12.935 Punkten testen, die leicht oberhalb der oberen Grenze des oben erwähnten Trendkanals zu finden ist. Sollte der Index hingegen am Nachmittag eine Erholung erleben, könnte ein weiterer Test der oberen Grenze des Trendkanals bei etwa 13.090 Punkten in Aussicht gestellt werden. Die Veröffentlichung des US-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe für August um 16:00 Uhr ist ein potentielles Risikoereignis für Aktien und die allgemeine Stimmung.

DE30-Mitglieder um 11:10 Uhr. Quelle: Bloomberg

Bayer (BAYN.DE) stimmte der Übernahme von Care/of zu, einem US-Unternehmen, das sowohl Vitaminpräparate als auch wiederverwendbare Getränkebehälter verkauft. Bayer wird einen 70%igen Anteil an dem Unternehmen zu einem Wert von 225 Millionen Dollar kaufen. Das deutsche Unternehmen behält jedoch die Option auf den Kauf der restlichen 30% bis 2020.

Medienberichten zufolge haben sich Amazon (AMZN.US) und Daimler (DAI.DE) über Elektrofahrzeuge geeinigt. Daimler wird 1.800 elektrische Mercedes-Benz-Lieferwagen an Amazon liefern, wobei das Geschäft voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein wird. Der Deal umfasst 1.200 eSprinter und 600 eVito.

Zalando (ZAL.DE) ist heute die stärkste deutsche Aktie. Das E-Commerce-Unternehmen profitiert von dem Upgrade bei Goldman Sachs. Die Bank hat die Empfehlung für die Aktie von „Neutral" auf „Kaufen" angehoben. Das Kursziel wurde von 71 auf 87 Euro angepasst.



