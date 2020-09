Die Bullen überrennen Zalando heute regelrecht. So wird der Kurs aktuell rund sechs Prozent nach vorne geschoben. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 77,38 EUR. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn Zalando ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 74,96 EUR ausgelotet. Bei Zalando geht es jetzt also um viel!

Anleger, die bei Zalando eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

Fazit: Sind das bei Zalando jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.