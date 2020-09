Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf der Visa-Aktie zeigt eine stetige Aufwärtsbewegung, die nur selten durch größere Korrekturen unterbrochen wurde. Die letzten Jahre konnten immer erfolgreich mit einem deutlichen Jahresanstieg abgeschlossen werden, auch dieses Jahr zeichnet sich trotz des Corona-Crashs auf 133,93 US-Dollar ausgehend von 214,17 US-Dollar eine positive Bilanz ab. Denn in der abgelaufenen Woche konnte die Visa-Aktie in einer dreiwelligen Erholungsbewegung zurück an ihre Rekordstände aus Anfang dieses Jahres zulegen. Unter technischen Gesichtspunkten ist die dritte Welle noch nicht vollends abgeschlossen und birgt daher noch weiteres Aufwärtspotenzial, das durch den Einsatz eines Hebelzertifikates mit einem fest eingebauten Hebel sehr gewinnbringend nachgehandelt werden kann.