Neulich zitierte Stephan Paetow Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW aus der Talkrunde bei Maybrit Illner so: „Hätten wir gewusst, was wir jetzt wissen, hätten wir nicht so einen Lockdown gemacht.“ Nun sagte Gesundheitsminister Spahn im Kommunalwahlkampf in NRW laut BILD: „Mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, müssen

Der Beitrag „Mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, müssen keine Friseure mehr schließen und kein Einzelhandel“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Fritz Goergen.