Evotec Aktie verpasst Befreiungsschlag - und nun?

Zwar konnte die Evotec Aktie seit Freitag aus der Gefahr neuer charttechnischer Verkaufssignale entkommen, doch den Befreiungsschlag mit neuen prozyklischen Kaufsignalen verpasst die Biotech-Aktie - zumindest im bisherigen Handelsverlauf am Dienstag. Der TecDAX-Wert war am Morgen zunächst auf 23,03 Euro geklettert und kam in einer zweiten Aufwärtsbewegung nach vorangegangenen Verlusten noch einmal auf 22,96 Euro. Doch mittlerweile ...