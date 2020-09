Börse Stuttgart TV Pünktlich zum 90. Geburtstag ist die Investoren-Legende Warren Buffett wieder auf Shopping-Tour gegangen und in Japan fündig geworden. Welche Aktien ins Depot von Berkshire Hethaway gewandert sind, warum er jetzt doch auf Gold setzt und welche Rolle Tesla und Apple derzeit bei den Derivate-Anlegern spielen, verrät Derivate-Experte Volker Meinel von der BNP Paribas im aktuellen Marktgespräch. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=1-bBRruyjWA

Höhenflug von Tesla geht weiter Seit letzter Woche kämpft der DAX um die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten, um die sich auch heute - nach anfänglichen Gewinnen - alles dreht. Neue All-Time-Highs bei Apple und Tesla Der Höhenflug geht weiter: An der Börse Stuttgart ist bereits zur Mittagszeit ein Handelsvolumen von mehr als sechs Millionen Euro bei Tesla zu verzeichnen. Seit dem Tief im März bei etwa 80 Euro hat sich die Aktie inzwischen fast versechsfacht und erreicht heute ein neues Allzeithoch. Auch die Apple-Aktie kein Halten mehr: Mit 111 Euro erreichte die Aktie ebenfalls ein neues Allzeithoch. Aktuell notiert sie mit 1,01% im positiven Terrain bei 109,70 Euro. Die Marktkapitalisierung von Apple beträgt inzwischen 2,24 Billionen US-Dollar. Mit CureVac befindet sich auch ein in Deutschland ansässiges Unternehmen unter den heutigen Umsatzspitzenreitern: Für die Aktie des Biotechunternehmens geht es heute um 4,12% bergauf.

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich heute mit einer Range von 30 bis -50 sehr schwankungsfreudig. Als der DAX sein bisheriges Tageshoch bei 13.127 Punkte erreichte, setzten die Derivateanleger antizyklisch auf einen fallenden DAX. Bisher sollten sie mit ihrer Einschätzung Recht behalten haben.

Trends im Handel

Anscheinend ist die atemberaubende Kursentwicklung von Tesla einigen Derivateanlegern nicht geheuer. Sie kaufen einen Knock-out Put (WKN GC8YKG) und setzen damit auf eine Korrektur in der Aktie. Die Knock-out Barriere des Produkts liegt bei 632 US-Dollar. Auf Bayer kaufen die Anleger heute einen Put-Optionsschein (WKN PZ5378). In der letzten Woche bemängelte ein US-Bundesrichter die stockenden Vergleichsverhandlungen zwischen den Klageanwälten und Bayer im Glyphosat-Fall. Die Aktie von Bayer notiert mit 56,26 Euro beinahe unverändert. Außerdem kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein (WKN MC91M8) auf den DAX-Aufsteiger Delivery Hero. Die Aktie fließt mit einer Gewichtung von 1,37% in den DAX ein. Heute geht es für die Aktie um 2,42% bergauf auf 92,41 Euro.

