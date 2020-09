Insidern zufolge könnte aber auch eine frische Nachricht den Aktienkurs des Papiers angeschoben haben, die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet über Aufträge an entsprechende Zulieferer in Höhe von 75 Millionen Einheiten. Das entspricht in etwa der Menge an produzierten iPhones im letzten Jahr. Aber nicht nur diese Nachricht sorgte für frische Rekordstände, auch wurde die Aktie durch den Split deutlich günstiger und wandert nun in einige Depots von Kleinanlegern und wird für die breite Masse umso attraktiver. Sollte weiteres Interesse seitens nicht investierter Anleger an Apple bekundet werden, wird im Folgenden ein mögliches Long-Instrument für den Aufbau von Positionen vorgestellt. Ansonsten sollten investierte Anleger ihre bestehenden Positionen nun deutlich enger absichern.

Cashcow Apple

Die ungezügelte Euphorie der Investoren in Bezug auf die Apple-Aktie sollte immer einer gewissen Skepsis unterzogen werden. Aber auch wenn es zu kurzfristigen Pullbackphasen kommt, springen Käufer relativ schnell wieder auf und treiben die Aktie auf ungeahnte Niveaus voran. Das untermauert unter anderem ein Konzernwert von über 2 Billionen Dollar. Wer sich ebenfalls noch an einem Long-Engagement beteiligen möchte, kann hierzu auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA19U6 mit einem Knock-Out-Niveau von 114,50 US-Dollar setzen. Ziele lassen sich unter technischen Gesichtspunkten nun bei 161,40 US-Dollar für das Wertpapier von Apple ableiten. Abschläge unter das Niveau von 120,00 US-Dollar bergen allerdings die Gefahr weiterer Verluste in Richtung 109,10 US-Dollar. Spätestens an dieser Stelle sollte aufgrund eines Fibonacci-Fächers an dieser Stelle mit einer deutlichen Gegenbewegung zur Oberseite gerechnet werden.