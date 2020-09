Ein weiteres Mal kann der Deutsche Aktienindex die Gewinne vom Handelsstart nicht halten. Zunächst 150 Punkte im Plus, folgte am Nachmittag erneut der Schwächeanfall. Dabei ist die Nachrichtenlage gar nicht mehr so schlecht wie noch vor einigen Wochen. Optimistischere Töne aus Wirtschaft und Politik lassen die Sorgen über weiter steigende Corona-Infektionszahlen und die Angst vor einer zweiten Welle in den Hintergrund rücken.

Die Rezession wird in diesem Jahr offenbar weniger stark ausfallen als bislang angenommen. Die Bundesregierung hat heute ihre Prognose nach oben angepasst. Wirtschaftsminister Altmaier überraschte mit Aussagen, dass man von einem weniger starken Wirtschaftseinbruch von lediglich 5,8 Prozent ausgehe. Der Aufschwung scheint also schneller voranzugehen als gedacht.



Die Börse könnte damit Recht behalten und die in den vergangenen Monaten gestiegenen Kurse ein Beleg für diese Konjunkturerholung sein. Ein zweiter Lockdown ist bisher ausgeblieben und der konjunkturelle Einbruch im zweiten Quartal scheint zum jetzigen Zeitpunkt ein einmaliger Schock gewesen zu sein. Damit könnte der Aufwärtstrend an den Börsen auf einem guten Fundament stehen.