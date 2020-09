Freenet will eigene Aktien im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro zurückkaufen. Möglich ist der Rückkauf von bis zu 5 Millionen Aktien, das entspricht 3,9 Prozent des Grundkapitals. Das Programm dauert bis zum Jahresende an.Die Analysten von Independent Research lassen die Meldung in ihr Modell einfließen. Da sich die Aktienzahl reduziert, steigen die Prognosen. So rechnen die Analysten für 2020 mit einem Gewinn je Aktie ...