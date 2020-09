AEVIS VICTORIA SA: Übernahme des Medizinischen Zentrums Biel - Swiss Medical Network verstärkt sein Netzwerk im Jurabogen

Übernahme des Medizinischen Zentrums Biel

Swiss Medical Network verstärkt sein Netzwerk im Jurabogen

Das Medizinische Zentrum Biel (MZB/CMB), das ideal im Herzen der Bieler Gewerbezone liegt, praktiziert innovative Grundversorgungsmedizin und wird seine Mission mit dem Beitritt zu Swiss Medical Network fortsetzen.

Das ideal erreichbare Medizinische Zentrum Biel erstreckt sich über 3500 Quadratmeter auf fünf Stockwerken. Hausärzte koordinieren die Betreuung, leiten, beraten und informieren die von ihnen behandelten Patienten langfristig. Sie arbeiten im Team mit zahlreichen Fachärzten, aber auch mit medizinischem Hilfspersonal und dafür ausgebildeten Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Beratungsstellen, Hauspflegediensten usw. Diese umfassende Versorgung der Patienten, unabhängig von deren Alter, ist ein einzigartiges Konzept. Alles ist darauf ausgerichtet, Hausärzten, Kinderärzten und Fachärzten zu ermöglichen, ihren Beruf unter optimalen Bedingungen -- Labor, modernste technische Einrichtungen und Radiologie - und zum grösstmöglichen Wohl der Patienten auszuüben.

Mit der Integration in Swiss Medical Network wird das Medizinische Zentrum Biel seine Aktivitäten im gleichen Geist weiterführen. Gründer Dr. Walter Koch wird als Direktor des Medizinischen Zentrums Biel sowie als Kinderarzt weiterhin am Standort tätig sein. Die Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Die Betreuungsstrategie des MZB steht in perfektem Einklang mit der von Swiss Medical Network, einer Gruppe mit 21 Kliniken in 13 Kantonen, die sich für die Entwicklung eines schweizweiten Netzes von ambulanten Gesundheitszentren engagiert. Sie verfügt derzeit über rund 20 Gesundheitszentren, die entweder in den Kliniken integriert sind oder eigene Standorte haben.