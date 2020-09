PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag überwiegend mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Am deutlichsten ging es an der Warschauer Börse nach unten.

Aktuelle Stimmungsdaten aus einigen Ländern der Eurozone zeichneten ein gemischtes Bild. Ein deutlicher Zuwachs bei dem wichtigen ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes in den USA konnte die Osteuropa-Börsen am Nachmittag nicht entscheidend antreiben.