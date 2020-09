Was ist das eigentlich, was die Aktienmärkte an der Wall Street veranstalten: FOMO ("fear of missing out"), MOMO (momentum) oder TINA ("there is no alternative")? Vermutlich ist von allem etwas dabei - das gilt besonders für die Aktie von Apple, die heute ihren Siegszug fortsetzt (während der andere Highflyer, Tesla, nach Augabe neuer Aktien einen Rückschlag erleidet). Heute wieder einmal typischerweise die Tech-Werte stark, obwohl erneut mehr Aktien im Nasdaq fallen als steigen. Der Dax kommt weiter nicht vom Fleck, der Euro überspringt erstmals seit zwei Jahren die Marke von 1,20, fällt aber dann zurück, nachdem die Wirtschaft der Eurozone laut heutigen Daten in die Deflation rutscht. Ansonsten regiert das Sommerloch..

