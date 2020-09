Seit Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, selbstverschuldet bekanntlich, um fortan mit Arbeit und Mühsal das Erdendasein zu fristen, träumt der Mensch von einer Rückkehr in diesen paradiesischen Zustand. Die meisten haben dabei das Schlaraffenland vor Augen, ein Ort, in dem in Auslegung des berühmten Bildes von Pieter Bruegel dem Älteren die Menschen

Der Beitrag Bedingungsloses Grundeinkommen widerspricht der sozialen Marktwirtschaft erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Helmut Becker.