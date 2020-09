Im September will Mercedes die neue S-Klasse auf den Markt bringen. Das könnte für neue Standards in diesem Segment sorgen. Die Analysten der Deutschen Bank sind entsprechend optimistisch.Traditionell liegen die Verkaufszahlen der S-Klasse über denen des 7er von BMW oder dem A8 von Audi. In diesem Jahr könnte der SUV-Trend die Nachfrage allerdings beeinflussen. Dennoch glauben die Experten, dass die neue S-Klasse ein Erfolg ...