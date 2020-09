02.09.2020 / 07:00 CET/CEST

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Kapitalerhöhung für den Erwerb eines hochwertigen Zugangsportfolios geplant

2. September 2020



Anfang Dezember 2020 ist für den Swiss Life REF (CH) Swiss Properties eine Kapitalerhöhung geplant. Mittels dieser soll ein hochwertiges Immobilienportfolio von rund CHF 500 Millionen erworben werden.

Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties wurde am 2. November 2015 lanciert und im Juni 2019 erfolgreich an der SIX Exchange kotiert. Die Ertrags- und Wertentwicklung der Immobilien sowie der Ausbau des Portfolios haben zu einer erfreulichen Entwicklung des Fonds geführt (jährliche Performance seit Lancierung: 8.96%). Der Anlagefokus liegt dabei auf Wohnliegenschaften in den Schweizer Städten oder deren Agglomeration. Zudem wird in kommerzielle Liegenschaften an zentralen Lagen investiert. Das Portfolio beinhaltet per Ende März 2020 88 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1'270 Millionen.



Um die erfolgreiche Strategie des qualitativen Wachstums fortzusetzen, wird der Erwerb eines hochwertigen Zugangsportfolios von rund CHF 500 Millionen geprüft. Das Portfolio befindet sich zurzeit im Eigentum der Swiss Life AG. Die Swiss Life Asset Management AG hat für den geplanten Erwerb die dafür erforderliche Bewilligung von der FINMA erhalten. Zur Finanzierung des Zugangsportfolios ist per Dezember 2020 die Emission neuer Anteile vorgesehen. Durch den Ausbau des Portfolios profitieren die Investoren von einer breiteren Diversifikation.



Das Zugangsportfolio aus 46 Liegenschaften zeichnet sich durch eine sehr hohe Lage- und Objektqualität aus und generiert rund 85% der Mieterträge aus ertragssicheren Wohnnutzungen (über 1'100 Wohnungen). Über drei Viertel der Liegenschaften befinden sich in Grossstädten und deren Agglomerationen oder in Mittelstädten. Dabei liegt der Fokus mit 23 Immobilien auf die dynamischen Schweizer Grossstädte (Zürich 11, Genf 5, Lausanne 4 und Basel 3 Liegenschaften). Nach der Akquisition wird der Fonds über 134 Liegenschaften mit über 3'200 Wohnungen verfügen. Investoren partizipieren somit auch zukünftig an der Entwicklung von erstklassigen Schweizer Immobilienanlagen.

Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden im Spätherbst bekannt gegeben. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link.



Fondsinformationen



Name: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties ISIN / Valor: CH0293784861 / 29378486 Fondswährung: Schweizer Franken Erträge: Ausschüttend

Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfonds Fondsdomizil: Schweiz

Fondsleitung- und Administrator: Swiss Life Asset Management AG Fondsmanagement: Swiss Life Asset Management AG Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker: Bank J. Safra SarasinAG, Zürich Lancierungsdatum: 2. November 2015

