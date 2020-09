Der seit Juni bestehende flache Aufwärtstrend ist zwar noch intakt, ein neues Top konnte zuletzt aber nicht mehr generiert werden. Es ist offensichtlich, dass der DAX nicht in der Lage ist, die Performance, die an den US-Märkten zu beobachten ist, nachzuvollziehen. Vielmehr ist es in den vergangenen Wochen um einen Kampf um die 13.000er-Marke geworden. In den letzten Handelstagen wurden durchweg rote Kerzen hinterlassen und die Umsätze sind weiterhin rückläufig. Die Indikatoren verlaufen schon seit langer Zeit mit Divergenzen zur Kursentwicklung. Jeder Versuch, eine Anstiegsbewegung in den alten Topbereich zu starten, wird im Keim erstickt. In den kommenden Tagen dürfte allerdings eine Entscheidung anstehen, ob die Marktteilnehmer die Kraft aufbringen werden den Markt nach oben ausbrechen zu lassen und einen Versuch starten die Tops zu erreichen oder ob ein Einbruch unter die flache Trendlinie erfolgt. Die Statistik spricht gegen einen Ausbruch nach oben, da laut Saisonalitätenchart noch eine Schwächephase bis mindestens Ende September droht.