Die Aktiengesellschaft Deutsche Wohnen hat das vom Corona-Lockdown geprägte erste Halbjahr 2020 gut überstanden. Gerade einmal ein Prozent der Haushalte im Bestand des Immobilienriesen hatten sich mit konkreten Hilfswünschen an das Unternehmen gewandt. Das Ergebnis aus der Wohnungsbewirtschaftung stieg im ersten Halbjahr sogar um 1,5 Prozent auf 371 Millionen Euro. Der Gewinn lag mit 217 Millionen Euro jedoch deutlich unter dem Wert des Vorjahres von 603 Millionen Euro. Die vom Management gefasste Erklärung für den Gewinnrückgang geht auf den Mietendeckel zurück. So konnte der Wert des Immobilienbestands nicht angehoben werden und es fielen höhere Zinsaufwendungen an. Phantasie hat somit die Aufhebung des Mietendeckels in Berlin, denn nach Einschätzung von Deutsche-Wohnen-Chef Zahn ist diese Einschränkung nicht verfassungsgemäß.

Zum Chart

Der rasante Kursgewinn von Mitte März bis Anfang Juni 2020 von 58 % war auch gleichzeitig der Grund für die darauf folgende Konsolidierung. Im Zuge dieser Konsolidierung konnte jedoch der Support von 39,00 Euro gehalten und danach neues Terrain gewonnen werden. Aktuell hat sich der Kurs auf Höhe des All Time Highs von März 2019 eingependelt. Bis Ende August 2020 wurden 15,487 Millionen Aktien von den im Aufsichtsrat beschlossenen 25 Millionen Stück zurückgekauft. Dieser Rest von 9,5 Millionen Stück sollte im Zeitraum Anfang September 2020 bis 30. Oktober 2020 das Angebot der Aktien am Markt verknappen. Die Kombination von ausstehenden Aktienrückkäufen und Bewegung im Thema Mietendeckel könnte die Marktteilnehmer dazu animieren, das aktuelle All Time High von 45,00 Euro zu überwinden.