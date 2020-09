---------------------------------------------------------------------------

MBH CORPORATION PLC GIBT ERSTE AKQUISITIONEN ZUR ETABLIERUNG EINES NEUEN GESCHÄFTSSEGMENTS "IMMOBILIEN" IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BEKANNT

London, 2. September 2020 - Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt den Erweb von 100 % der in den USA ansässigen Unternehmen 'Meeting of the Minds' (MOTM) und 'Everyday Realty Services' (ERS) bekannt. Für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr erwirtschafteten MOTM und ERS ungeprüfte konsolidierte Umsätze in Höhe von 1,23 Mio. USD und ein EBIT von 0,63 Mio. USD. Mit der Übernahme von MOTM und ERS etabliert MBH ein siebtes Geschäftssegment "Immobilien" neben den Bereichen Bildung, Baudienstleistungen, Ingenieurdienstleistungen, Gesundheit, Freizeit und Transport. Die Akquisitionen erhöhen die Pro-Forma-Umsätze der Portfoliounternehmen der MBH-Gruppe basierend auf ihren Ergebnissen des Geschäftsjahres 2019 auf 85,5 Mio. GBP.

Meeting of the Minds wurde vor 12 Jahren gegründet und hat sich zum größten Immobilieninvestoren-Verband und Mentorenprogramm für Investoren in New York entwickelt. Everyday Realty Services, ein Unternehmen für Immobilienvermittlung und gewerbliche Finanzierungen, operiert unter den Marken Exit Realty Franchise und Everyday Funding.



Der Gesamtkaufpreis für die beiden Unternehmen wird auf 2,9 bis 3,5 Mio. USD geschätzt. Der Großteil des Kaufpreises wird in Form von nicht börsennotierten Anleihen der MBH Corporation plc beglichen und wird nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses in börsennotierte Anleihen umgewandelt. Die Bedingungen der börsennotierten und nicht börsennotierten Anleihen lauten wie folgt:



5 Jahre Laufzeit, Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit



5 % Kupon pro Jahr, halbjährlich zahlbar



Kontakt: MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953