Alle Anteilseigner von PLUG POWER dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 11,80 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Bei 11,94 EUR liegt der Hochpunkt. Die Situation bleibt also angespannt.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 5,52 EUR, womit sich PLUG POWER in Aufwärtstrends befindet. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.