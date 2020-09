Spielen die Aktienmärkte der Wall Street bereits eine Art Hyperinflation, vor allem die großen Tech-Werte wie Apple? In den letzten beiden Tagen hat Apple mehr Marktkapitalisierung hinzugewonnen als der Börsenwert von Exxon Mobile beträgt (die noch vor wenigen Jahren die wertvollste Firma der Welt war). Der Chart von Tesla wiederum ähnelt stark dem Aktienmarkt von Venezuela - also einem Land mit Hyperinflation. Faktisch hat die US-Notenbank Fed so indirekt ein Monster geschaffen, das immer größer und damit immer schwerer zu kontrollieren sein wird. Aber es sind auch gestern wieder einmal mehr Aktien gefallen als gestiegen, die Aktienmärkte werden immer einseitiger und Tech-lastiger..

Das Video "Simbabwe, Venezuela, Nasdaq!" sehen Sie hier..