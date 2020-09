Während die Wall Street von Rekord zu Rekord eilt, scheint es für den Deutschen Aktienindex rund fünf Prozent unter seinem Allzeithoch vorerst nicht mehr weiterzugehen. Der Deckel 13.000 sitzt nach wie vor auf dem Markt, kleinere Wackler in New York wie gestern führen an der Frankfurter Börse sofort zu höherer Nervosität und Angst vor einer Korrektur der heiß gelaufenen Kurse an der Wall Street. Marschieren die US-Börsen dann aber weiter, kann der deutsche Markt nach oben nur sehr schwer mithalten. Es bleibt abzuwarten, wie der erneute Versuch des DAX, dranzubleiben, sich im heutigen Tagesverlauf entwickelt.

Ein intakter Abwärtstrend im US-Dollar gegenüber anderen Weltwährungen ist zusammen mit einer unaufhaltbar scheinenden Rally bei den Technologieaktien der Treibstoff, der die Wall Street von einem Rekordhoch zum nächsten treibt. Der schwächere Dollar verbessert die Gewinnaussichten der exportorientierten und globalisiert aufgestellten US-Wirtschaft just zu einer Zeit, in der sie der Coronavirus-Krise zu entkommen versucht.