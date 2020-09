Ein extrem starker August hat dem DAX wenig genützt

Wow! Obwohl der August eigentlich ein sehr schlechter Börsenmonat ist, schnitten die Aktienmärkte dieses Mal extrem stark ab. Für den S&P 500 ging es zum Beispiel um ziemlich genau 7 % nach oben, womit dem Index die beste August-Bilanz seit 34 Jahren gelang. Und in weniger als 8 % der Fälle schnitt der August seit 1928 noch besser ab. Tja, in diesem Jahr und in der aktuellen Übertreibung ist halt alles etwas anders.

Auch für den DAX war der August insgesamt ein extrem starker Monat. Statt des durchschnittlichen Verlusts von 2,24 % (siehe auch Börse-Intern vom vergangenen Donnerstag), legte der deutsche Leitindex mehr als 5 % zu. Doch wirklich viel gewonnen hat er dabei nicht.