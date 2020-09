Kurz sah es so aus, als könne sich die Bayer Aktie aus der wichtigen charttechnischen „Gefahrenzone” rund um die 55-Euro-Marke nach oben absetzen und eine Bärenfalle vollenden. Gestern stieg Bayers Aktienkurs zwischenzeitlich auf 57,00 Euro, doch das Aufwärtsmomentum hatte keinen Bestand. Nachdem das Tageshoch am Dienstag im frühen Handel erreicht worden war, ging die Bayer Aktie in eine Abwärtsbewegung über und sackte bis ...