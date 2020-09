Kann die Aktie in den nächsten Wochen wieder ihr altes Hoch bei 106,20 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) befindet sich seit ihrem am 6.7.20 bei 106,20 Euro verzeichneten Allzeithoch in einer Konsolidierung, im Zuge derer der Aktienkurs auf bis zu 89,20 Euro nachgab. Laut Analyse von www.godmode-trader.de konnte sich die Aktie oberhalb dieser Marke behaupten und setzte sich am 1.9.20 sogar mit einem Kursanstieg von 2,20 Prozent an die Spitze der DAX-Performanceliste. Derzeit erscheint die Aktie Steigerungspotenzial auf ihr altes Allzeithoch bei 106,20 Euro, das gleichzeitig die obere Begrenzung der Konsolidierung darstellt, zu haben. Erst ab einem Tagesschlusskurs von 86 Euro oder darunter, droht ein kräftiger Rutsch des Aktienkurses.

