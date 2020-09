Bei allen positiven Aussichten, die sich für die BioNTech Aktie aus dem COVID-19-Impfstoffprojekt BNT162 und den in nächster Zeit hier zu erwartenden News von BioNTech ergeben - der Aktienkurs des Mainzer Biotech-Unternehmens steht derzeit charttechnisch gewaltig unter Druck. Gestern wurde bei 56,66 Dollar ein erneutes Tief der Abwärtsbewegung verzeichnet, die am 22. Juli bei 105 Dollar am Allzeit-Doppeltop des Titels begonnen hat. ...