Weizen auf Fünf-Monatshoch, Mais und Sojabohnen durchwachsen

Chicago 02.09.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handelsverlauf durchwachsen. Weizen kletterte auf das höchste Niveau seit fünf Monaten, wobei auch der schwächere US-Dollar hilft.



Der Weizenpreis kletterte am Dienstag auf das höchste Niveau seit fünf Monaten. Grund dafür sind die höheren Exporterwartungen, angesichts des schwächeren US-Dollars. Dieser verbessert die Wettbewerbsfähigkeit von US-Agrarerzeugnissen.





Weizen wird dabei auch gestützt von Berichten über eine steigende Nachfrage aus China. Die Volksrepublik könnte verstärkt US-Weizen kaufen, einerseits bedingt durch die schwierige Angebotslage in einigen anderen Ländern. Aber auch aufgrund des Handelsabkommens mit den USA, in dessen Rahmen China für 50 Mrd. USD US-Erzeugnisse kaufen will.Mais und Sojabohnen blieben relativ stabil, da es in den US-Anbaugebieten weiterhin zu trocken ist. Die bisherigen Erwartungen an die Ernte könnten übertrieben sein, da es seit Wochen zu warm und zu trocken, was die Pflanzen in einer wichtigen Entwicklungsphase trifft.Das USDA hat im Rahmen der täglichen Berichte bekanntgegeben, dass private Exporteure 596.000 Tonnen Mais an chinesische Kunden verkauft haben. Bereits am Montag wurde eine hohe Order gemeldet.Im elektronischen Handel verliert Dezember-Mais 0,25 Cents auf 3,5775 USD/Scheffel, für die November-Sojabohnen geht es um 1,75 Cents auf 9,5375 USD/Scheffel nach unten. Dezember-Weizen verliert 1,0 Cents auf 5,63 USD/Scheffel.