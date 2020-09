Marktkommentar: Rekordjagd an der Wall Street geht weiter

Die US-Indizes setzten ihre Rallye am Dienstag sowie im heutigen vorbörslichen Handel fort.

Die neuesten Makrodaten aus den USA für August konnten die Erwartungen übertreffen und resultierten in einer höheren Risikobereitschaft. Der ISM-Index wies auf die größte Expansion im Fertigungssektor seit November 2018 hin, während sich die Autoverkäufe auf 15,19 Millionen beliefen. Der Anstieg der Apple-Aktie sorgte ebenfalls für Optimismus. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte jedoch, dass zusätzliche fiskalische Impulse dringend notwendig seien, um sich von der Corona-Krise vollständig erholen zu können.

EURUSD stieg am Dienstag kräftig an, beendete die Sitzung allerdings unterhalb des Schlusskurses vom Vortag (Pin-Bar). Am Mittwoch fällt das Paar sogar zurück in die mehrwöchige Seitwärtsrange (1,17 bis 1,19) und testet im 4-Stunden-Chart den 50er-EMA. Bei einem Durchbruch könnte sich das Paar in Richtung des Ausbruchsniveaus vom letzten Freitag bei 1,1830 bewegen, während ein Abpraller die Bullen zu einem neuen Angriff ermutigen könnte.

Der DE30 schloss am Dienstag zum zweiten Mal in Folge unter der Marke von 13.000 Punkten, nachdem sich weder die Bullen noch die Bären durchsetzen konnten. Die Handelsspanne betrug rund 280 Punkte. Am Mittwochmorgen versuchen die Bullen die Kontrolle zu übernehmen, wobei der Anstieg nachhaltiger sein könnte als gestern, da diesmal das lokale Hoch überwunden wird. Der deutsche Leitindex notiert bei 12.155 Punkten.



