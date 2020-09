Ein schneller Blick auf die Nel ASA Aktie, die am Mittwochmorgen an der Frankfurter Börse einen positiven Start hinlegen kann und eine freundliche Tendenz verzeichnet. Aktuell notiert die Wasserstoff-Aktie bei 2,108 Euro auf Tageshoch und knapp einen Prozentpunkt im Plus. Mit dem Anstieg setzt der Anteilschein des norwegischen Unternehmens seine charttechnische Aufwärtsbewegung der letzten Tage nahtlos fort und nähert sich langsam ...